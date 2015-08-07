سقوط قذيفة هاون من قطاع غزة علي جنوب اسرائيل

سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل من دون وقوع اصابات، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة.

وافادت وسائل الاعلام المحلية عن سقوط صاروخ ثان داخل القطاع الفلسطيني، غير ان الجيش الاسرائيلي لم يؤكد الامر.

وكان صاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في اسرائيل في 16 يوليو الماضي، شنت على اثره طائرات حربية اسرائيلية غارة على القطاع المحاصر منذ تسع سنوات.

وقد شنت اسرائيل الصيف الماضي حربا دامية على قطاع غزة، استمرت خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

أ ف ب