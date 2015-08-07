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ارتفاع «ملحوظ» يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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ارتفاع «ملحوظ» يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن ارتفاع «ملحوظ» يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ساد الارتفاع أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.
> وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي لليوم الثاني على التوالي بـ 09,0 نقطة بنسبة 1.36% لتسجل 69,6 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 73,6 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 62,6 دولار.
> كما ارتفعت شهادات إيداع “أوراسكوم تيليكوم” 01,0 نقطة بنسبة 1.47% لتسجل 69,0 دولار,وكان أعلى مستوى لها عند 65,0 دولار، بينما كان اقل مستوى لها عند 62,0 دولار.

واستقرت شهادات إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية عند 95,20 دولار. وكان أعلى مستوى لها عند 72,20 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 48,20 دولار، كما حافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 76,2 دولار.

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