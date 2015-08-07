وزيرة الدفاع الإيطالية تهنئ مصر والرئيس السيسي بافتتاح قناة السويس

أعربت وزير الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، عن بالغ امتنان بلادها بنجاح مشروع قناة السويس الجديدة, وتقدمت بالتهنئة لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح المشروع.

وأكدت الوزيرة الإيطالية التي مثلت بلادها في حفل الافتتاح -في بيان الجمعة عن وزارة الدفاع الإيطالية- أهمية القناة التاريخية التي تتيح الارتباط المباشر من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي, ومشروعات تنميتها بالممر المائى الجديد.

وشدد البيان على اهتمام الوزيرة بينوتي بتقديم التهنئة للسلطات المصرية عن اكتمال مضاعفة قناة السويس, لافتا إلى أنه على هامش الحدث, التقت الوزيرة الإيطالية في الاسماعيلية مع نظيرها البريطاني مايكل فالون لبحث الهجرة في حالات الطوارئ والتعاون في مجال الدفاع.

أ ش أ