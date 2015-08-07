تخريج الدفعة الثانية من دورة اعداد المدربين بنقابة المعلمين باسوان

اختتمت نقابة المعلمين بأسوان ومؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان تخريج الدفعة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T.

> وقال ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان إن تلك الدورة تاتي ضمن مبادرة تتبناها النقابة من خلال مركزها المعتمد من وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع المؤسسة التي تملك الخبرة الواسعة في مجال التدريب والإدارة تحت عنوان ( مبادرة تطوير أداء المعلمين بأسوان – معا نستطيع ) تأكيدا على دور النقابة في التنمية المهنية لأعضائها من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمعلمين عبر السادة الموجهين الذين يحددون أولويات التدريب.

> وقال انه يتم اختيار عدد من المعلمين والموجهين المتميزين في التدريب ولديهم الاستعداد ومنحهم دورة مدربين ليكونوا كوادر تدريبية تستعين بهم النقابة لإكساب القدرات والمهارات المهنية الفعالة للكوادر التعليمية والإدارية لتحسين الخدمة التعليمية بمدارس أسوان حيث قام مدربو الدفعة الاولى بتدريب شباب المعلمين في تخصصات الدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة العربية.

> وأضاف عبدالله أبوالحمد رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية والمشرف على التدريب إن الدورة التي عقدت على شكل ورشات عمل جماعي على مدار أسبوع، حيث اعتمد على التطبيق العملي والمنهجي حيث خضع المشاركون لاختبارات حقيقية أمام جمهور واقعي.

> وقال ان التدريب تضمن مهارات الاتصال الفعال وأنماط السلوك البشري و تزويد المتدربين بالمعلومات والمعرفة اللازمة وإكسابهم المهارات والطرق التدريبية، ومنها التيسير وإدارة الجلسات التدريبية ضمن خطة عمل ممنهجة يشرف عليها مجموعة من خبراء المؤسسة في مجالات التربية و التنمية البشرية والإدارة.