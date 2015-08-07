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مصرع عامل وإصابة نجله على يد آخرين بسوهاج أخذًا بالثأر‎

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مصرع عامل وإصابة نجله على يد آخرين بسوهاج أخذًا بالثأر‎ مصرع عامل وإصابة نجله على يد آخرين بسوهاج أخذًا بالثأر‎

7 أغسطس 2015 | 6:10 مساءً

صورة أرشيفية

لقى عامل مصرعه واصيب نجله بطلق ناري على يد اخرين اخذًا بالثأر بسوهاج.
> كان اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد تلقى اخطارًا من مركز شرطة البلينا بإطلاق أعيرة نارية بناحية برديس – دائرة المركز ووجود متوفـي ومصاب.
> بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو حمدي عسران قليعي 60 سنة عامل ويقيم بناحية برديس ‘ينتمي لعائلة القليعي’ أثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وإصابة نجله المدعو علي حمدي عسران 16 سنة طالب بجرح متهتك بالرأس.
> بالفحص وسؤال المصاب اتهم كل من :- (عمرو كمال عبد ربه 27 سنة ‘ينتمى لعائلة برقـي’ بإرتكاب الواقعة لإرتباط العائلة بحادث ثأري والناجم عن مقتل المدعو كحلاوي كمال عبد ربه “وشهرته روبـي”  ينتمي لعائلة برقـي، واتهم فـي مقتله المدعو ياسر سمير الضبع ‘ينتمي لعائلة القليعي’.
> على الفور تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع اخرين أخذاً بالثأر.
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم.
> تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

2015-08-07

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