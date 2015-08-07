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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على منزل بسوهاج‎

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على منزل بسوهاج‎ إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على منزل بسوهاج‎

7 أغسطس 2015 | 6:34 مساءً

صورة أرشيفية

اصيب 6 اشخاص بينهم طفله في مشاجره بسبب خلافات على منزل بسوهاج.
> كان اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج، قد تلقى اخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة بناحية بهتا – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول ( محمود عبد الباسط عبد الصمد 20 سنة طالب، وقمره محمد محمود 39 سنة ربة منزل، آيات عبد الباسط عبد الصمد 5 سنوات) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان ( أحمد عبد الصمد نصار 59 سنة عامل مصاباً بإشتباه غيبوبة وسحجات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وفاطمة محمد نصار 55 سنة ربة منزل مصابه بجرح متهتك أسفل العين اليسرى، وعبد الله أحمد عبد الصمد 17 سنة طالب مصاباً بكدمات بالذراع والعضد الأيمن والبطن) والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية وتبين إن سبب المشاجرة خلافات على منزل.
> تم ضبط الطرفين وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة .

2015-08-07

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