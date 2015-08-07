أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة

Google+ Print
القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من ضبط 7 عاطلين بدائرة مركزى دمنهور وكفر الدوار، وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365