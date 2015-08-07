القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من ضبط 7 عاطلين بدائرة مركزى دمنهور وكفر الدوار، وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.