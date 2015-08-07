أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاب يحاول الانتحار لرفض والده زواجه من فتاة يحبها ببنى سويف

Google+ Print
شاب يحاول الانتحار لرفض والده زواجه من فتاة يحبها ببنى سويف شاب يحاول الانتحار لرفض والده زواجه من فتاة يحبها ببنى سويف

>حاول شاب الانتحار اليوم الجمعة، بعد تناوله أقراص سامة "مبيد حشرى" تستخدم لحفظ الغلال، بمركز الفشن جنوب بنى سويف، لرفض والده زواجه من فتاة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغ من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزى شاب يدعى"أيمن .م .م" 20 سنة، عاطل، مصابا بتسمم إثر تناوله مبيد حشرى عبارة عن أقراص تستخدم لحفظ الغلال، وتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن أن الشاب تناول مواد سامة محاولا الانتحار لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات رغب الشاب فى الزواج منها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365