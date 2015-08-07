شاب يحاول الانتحار لرفض والده زواجه من فتاة يحبها ببنى سويف

>حاول شاب الانتحار اليوم الجمعة، بعد تناوله أقراص سامة "مبيد حشرى" تستخدم لحفظ الغلال، بمركز الفشن جنوب بنى سويف، لرفض والده زواجه من فتاة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغ من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزى شاب يدعى"أيمن .م .م" 20 سنة، عاطل، مصابا بتسمم إثر تناوله مبيد حشرى عبارة عن أقراص تستخدم لحفظ الغلال، وتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن أن الشاب تناول مواد سامة محاولا الانتحار لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات رغب الشاب فى الزواج منها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.