محافظ المنوفية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

زار الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية اليوم الجمعة، مدينة قويسنا، ورافقه خلال الجولة اللواء عبد السلام عبد البارى، رئيس مجلس مدينة قويسنا.

وأدى المحافظ ورئيس مدينة قويسنا، صلاة الجمعة فى أحد مساجد المدينة، وأثنى المحافظ على خطبة الجمعة، التى شرحت مبادئ الإسلام السمحة، وبينت قيمة العمل، وضرب الخطيب المثال بقناة السويس فى الإخلاص والإنجاز والإصرار على تحقيق المعجزات.

واستمع المحافظ عقب الصلاة إلى شكاوى المواطنين بالمسجد، وانتقل إلى رئاسة مجلس ومدينة قويسنا، وأجرى لقاءً مفتوحًا مع رئيس المدينة وبعض المواطنين.

وكانت من أبرز مشكلات المواطنين، طلب تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة، وقد وافق المحافظ وأصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الله عمارة بخفض الحد الأدنى من 223 إلى 220.