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محافظ كفر الشيخ: سأقيل رئيس القرية المتكاسل وأمنح المتميز رحلة عمرة

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محافظ كفر الشيخ: سأقيل رئيس القرية المتكاسل وأمنح المتميز رحلة عمرة محافظ كفر الشيخ: سأقيل رئيس القرية المتكاسل وأمنح المتميز رحلة عمرة
قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إن هناك أسلوبا جديدا للتعامل مع رؤساء القرى، سواء مع المتكاسلين أو المتميزين، مشيراً إلى أنه سينظم مسابقة وفق ضوابط منها حسن الأداء ومستوى نظافة القرية، وسرعة الاستجابة، وسيمنح المتميز رحلة عمرة؛ من خلال لجنة حيادية، احتفالًا بقناة السويس الجديدة أما المتكاسل سيتم إقالته.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفية، أن رحلة العمرة ستكون كل 3 أشهر، وتتحمل المحافظة نصف تكلفتها، والنصف الآخر يتحمله المتبرعون.

كما أوضح عبد الواحد، أن كل رئيس مدينة سيُرشح أفضل رئيس قرية فى مركزه، وسيكون هناك لجنة حيادية من ديوان عام المحافظة للتقييم.

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