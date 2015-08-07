بالصور.. قرى دسوق بكفر الشيخ تواصل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

تواصل اليوم الجمعة لليوم الثانى على التوالى قرى مركز دسوق احتفالاتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة.

ونظم عدد من أهالى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ عددا من الفعاليات ابتهاجا لافتتاح قناة السويس منها قرية أبو مندور بدسوق التى شهدت احتفالا بمسيرة صاحبها المزمار البلدى وقرية محلة أبو على التى جابت السيارات بها، يحمل مستقلوها الأعلام المصرية والأغانى الوطنية وجابت شوارع القرية.

كما احتفلت قرية شباس الشهداء بافتتاح قناة السويس بعدد من السيارات التى جابت شوارع القرية.



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