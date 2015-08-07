حريق هائل في مصنع بالعاشر من رمضان والدفع بـ33 سيارة للسيطرة عليه

شب حريق هائل بمصنع للكرتون بمدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى، دون حدوث إصابات، وقدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات. وانتقلت 33 سيارة من إدارة الحماية المدنية، حيث تمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها لبقية أجزاء المصنع والمصانع المجاورة. وتبين من التحريات، أن المصنع ملك رجل أعمال مصرى، ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعمل به 1000 عامل بنظام الورديات، وأن الحريق بدأ بمخازن المواد الخام والمنتج النهائى، ويرجح أن يكون سببه هو حدوث ماس كهربائى، إلا أنه ساعد على انتشار النيران بسرعة وجود مواد سريعة الاشتعال.

انتقل مصطفى غيضان وكيل نيابة العاشر من رمضان دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان لمعاينة مصنع “ايس باك” للكرتون بالمنطقة الصناعية B 4، ملك المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر والذى شب فيه حريق هائل، منذ قليل، فى خط إنتاج الكارتون المخزن الخاص بالمصنع. وأكد محمد جودة رئيس النيابة بالعاشر ، أن الخسائر تقدر بحوالى 30 مليون جنيه وأنه تم انتداب الأدلة لمعرفة أسباب الحريق وجارى استكمال تحريات المباحث لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.



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