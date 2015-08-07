وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة والإعلان عنها غدا

اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الضباط وسيتم الإعلان عنها غدا السبت بجميع المديريات والتي كانت تم تأجيلها لحين عودة الضباط من حفل تأمين قناة السويس الجديدة.

> وستشهد الحركة تغييرات مؤثرة، تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني، خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية، تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو، كما سيتم فتح باب التظلمات للضباط بعد ظهور الحركة.

> يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات مساعدي الوزير نهاية شهر يوليو الماضي.