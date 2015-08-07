أخبار عاجلة

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو» -
الأخبار - اللجنة التنسيقية لزيارة بابا الفاتيكان تعلن تفاصيل الزيارة واللقاءات المرتقبة -
لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة والإعلان عنها غدا

Google+ Print
وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة والإعلان عنها غدا وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة والإعلان عنها غدا

وزير الداخلية

اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الضباط وسيتم الإعلان عنها غدا السبت بجميع المديريات والتي كانت تم تأجيلها لحين عودة الضباط من حفل تأمين قناة السويس الجديدة.
> وستشهد الحركة تغييرات مؤثرة، تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني، خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية، تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو، كما سيتم فتح باب التظلمات للضباط بعد ظهور الحركة.
> يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات مساعدي الوزير نهاية شهر يوليو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا