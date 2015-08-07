إمام الحرم المكى يدعو الأمة للوقوف صفا واحدا فى وجه الإرهاب

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ الدكتور أسامة خياط المسلمين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا فى وجه الإرهاب.

وحذر فى خطبة الجمعة اليوم، من "ضلال السعي" وأضاف "غير أن من أقبحها وأشدها نكرا، وأعظمها ضررا، شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، والتردى فى حمأة التمرد والعِصيان، واستباحة الدماء المعصومة، بالتأويلات الباطلة، والآراء الفاسدة المدخولة، والفتاوى المغرِضة التى لا تستند إلى دليلٍ صحيح ولا ترجِع إلى فقه ولا نظرٍ سليم قويم، مشيرا إلى أن من ذلك ما حدث فى مدينة أبها ظهيرة الأمس.

وقال الدكتور الخياط أن تضافر الجهود وتكاثف المساعى ووقوف الأمة كلها صفا واحدا فى وجه هذا البغى والإجرام الذى لا "يألو مقترِفه فى مؤمنٍ إلا ولا ذمة" وإن تحصين الشباب من صولة هذا الباطل وحراستهم من هذا الانحراف وذود هذا الخطر عن ساحتهم وتطهير كل القنوات والروافد التى تغذى هذا الفكر الضال وتمده بأسباب البقاء والنماء، أن كل أولئك حق واجب على كل أهل الإسلام فى كل الديار وفى جميع الأمصار.

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