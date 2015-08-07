آلاف العراقيين يتظاهرون فى البصرة للمطالبة بحل البرلمان وإقامة حكم رئاسى

خرج عصر اليوم الجمعة نحو 15 ألف عراقى فى مظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء اصلاحات دستورية ومحاربة الفساد وتقويم عمل الحكومة العراقية وسط مدينة البصرة فى ظل اجراءات أمنية مشددة.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن " المظاهرة سلمية وتقودها شخصيات ثقافية وإعلامية وفنانون وفئات اخرى من المجتمع دون تدخل من اى من الكيانات الحزبية وتجمعوا امام مبنى المحافظة وهم يهتفون شعارات تطالب بإجراء تعديلات على بنود فى الدستور العراقى تتعلق بحل البرلمان واقامة حكم رئاسى بدل البرلمانى ومحاربة الفساد وإحالة المفسدين إلى القضاء وتقويم عمل الحكومة العراقية ".

ومن المنتظر ان تنطلق فى الساعة السادسة من مساء اليوم مظاهرات مماثلة فى بغداد وعدد من المحافظات الاخرى لذات المطالب.

>