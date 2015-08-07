بايرن: جوارديولا عنيف لكنه لديه الحق في ذلك

وصف ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بالعداوني وذلك بعد اشتباكه لفظيا مع الهولندي نيجيل دي يونج لاعب ميلان الإيطالي خلال مباراة الفريقين وديا.

وكان دي يونج قد تسبب في إصابة كيميش لاعب بايرن ميونيخ بعد تدخل عنيف مما جعل جوارديولا ينفعل عليه بين شوطي المباراة في لقطة جدلية.

وقال سامر للصحفيين "كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية أرى كيف يقاتل بيب، نحن نستعد لموسم صعب وبايرن دائما ما يكون مضغوطا وهذا ما ينعكس عليه".

وأضاف "هو تحديدا عدواني لكنه لديه الحق في ذلك، لأنه يركز جدا".