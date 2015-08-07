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مصادر: شركة إماراتية ستنفذ 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل فى العبور وبدر

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مصادر: شركة إماراتية ستنفذ 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل فى العبور وبدر مصادر: شركة إماراتية ستنفذ 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل فى العبور وبدر
كشفت مصادر مطلعة، أن شركة إماراتية جديدة ستنفذ 30 ألف وحدة سكنية فى مدينتى بدر والعبور، لفئة متوسطى الدخل، بمساحات تصل لـ120 متراً.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركة الإماراتية الجديدة، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، ستنفذ نحو 20 ألف وحدة سكنية بمدينة العبور، و10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر.

وأوضحت المصادر، أن المشروع الذى ستنفذه الشركة سيوجه لمتوسطى الدخل، بمساحات 120 مترا كاملة التشطيب، وسيتم طرح الوحدات بنظام التقسيط ويدرج تحت مظلة مبادرة البنك المركزى بحيث لا تتجاوز الفائدة عن 8%.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة بدأت فى معاينة المواقع المقرر تنفيذ المشروع عليه، مؤكدة أن الوزارة ستحصل على نسبة عينة من الوحدات السكنية المقرر أن يتضمنها المشروع مقابل منح الأرض مجانا.

وفيما يتعلق بشركة أرابتيك ومشروع المليون وحدة، أكدت المصادر أنه ما زالت هناك مفاوضات بين وزارة الإسكان وشركة أرابتك، خاصة بعد تغيير مجلس إدراتها للمرة الثانية، ورغبة المجلس الجديد فى استكمال المشروع مع وزارة الإسكان.

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مصر 365