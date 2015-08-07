حريق هائل بمصنع كرتون فى العاشر.. و33 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران

شب حريق هائل بمصنع للكرتون بمدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى، دون حدوث إصابات، وقدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.

وانتقلت 33 سيارة من إدارة الحماية المدنية، حيث تمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها لبقية أجزاء المصنع والمصانع المجاورة.

وتبين من التحريات، أن المصنع ملك رجل أعمال مصرى، ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعمل به 1000 عامل بنظام الورديات، وأن الحريق بدأ بمخازن المواد الخام والمنتج النهائى، ويرجح أن يكون سببه هو حدوث ماس كهربائى، إلا أنه ساعد على انتشار النيران بسرعة وجود مواد سريعة الاشتعال.