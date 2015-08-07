مصادر صحفية : التحالف العربى يشرع فى تأسيس نواة جهاز شرطة فى عدن

شرع التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية فى اتخاذ خطوات تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار فى عدن، جنوبى اليمن، وقالت مصادر صحفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عشرات السيارات المقدمة من دول التحالف العربى وصلت اليوم إلى مدينة عدن بهدف البدء فى تأسيس نواة لجهاز الشرطة هناك.

وبحسب المصادر، فإن تثبيت الأمن فى المدينة يعتبر أمراً ضرورياً بسبب توقع حدوث أى أعمال خارجة عن القانون فى ظل انتشار السلاح بين السكان، بالتزامن مع عودة الأهالى إلى مناطقهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة المهمة جاءت بعد تحرير مدينة عدن من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

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