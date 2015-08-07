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انقلاب عربتين من قطار مواد بترولية فى الشرابية بالقاهرة

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انقلاب عربتين من قطار مواد بترولية فى الشرابية بالقاهرة انقلاب عربتين من قطار مواد بترولية فى الشرابية بالقاهرة
أفاد مصدر أمنى، خروج عربتين من تشكيل قطار مواد بترولية كان قادما من القاهرة متجها إلى أسوان، أثناء سيره بمنطقة الشرابية فى القاهرة، وانقلاب العربتين ووجود بعض التلفيات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الواقعة، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة القطارات، كما انتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.
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