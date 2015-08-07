30 مليون جنيه خسائر حريق مصنع الكرتون بالعاشر والنيابة تنتقل للمعاينة

انتقل مصطفى غيضان وكيل نيابة العاشر من رمضان دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان لمعاينة مصنع "ايس باك" للكرتون بالمنطقة الصناعية B 4، ملك المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر والذى شب فيه حريق هائل، منذ قليل، فى خط إنتاج الكارتون المخزن الخاص بالمصنع.

وأكد محمد جودة رئيس النيابة بالعاشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخسائر تقدر بحوالى 30 مليون جنيه وأنه تم انتداب الأدلة لمعرفة أسباب الحريق وجارى استكمال تحريات المباحث لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.

يذكر أنه تم تحرير المحضر رقم 2095 إدارى قسم ثان العاشر من رمضان وجارى التحقيقات فى معرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليها، والدفع بـ33 سيارة إطفاء بقيادة اللواء محمد على واللواء فريد مصطفى مساعد مدير أمن الشرقية بالعاشر.

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