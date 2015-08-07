انفجار عبوة ناسفة بقاعدة برج كهرباء للضغط العالى فى الفيوم

شهدت قرية إبجيج بمركز الفيوم منذ قليل، انفجار عبوة ناسفة بقاعدة برج كهرباء للضغط العالى بالقرية، مما تسبب فى حدوث كسر فى قاعدة البرج دون وقوع إصابات.

كان الأهالى بقرية إبجيج سمعوا دوى انفجار قوى هز القرية، وتبين أن مجهولين استهدفوا برج كهرباء للضغط العالى بالقرية، وزرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع فى قاعدة البرج، فانفجرت به وأحدثت كسرا فى قاعدته.

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