السولار يغطى شريط السكة الحديد بالشرابية بعد انقلاب قطار المواد البترولية

غطت المواد البترولية شريط السكة الحديد داخل ورش الفرز بالشرابية، بعد خروج عربتين من قطار بضائع محمل بالمواد البترولية أثناء خروجه من الورش متوجهًا إلى أسوان.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن القطار المذكور يحمل 25 صهريجا محملا بالمواد البترولية، وإنه أثناء خروجه من الورش سقطت عربتان منه من على القضبان مما أدى إلى انسكاب المواد البترولية على شريط السكة الحديد.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع القطار وتم استدعاء أوناش السكة الحديد التى تقوم حاليا بمحاولة رفع العربتين وإعادتهما إلى مسارهما الطبيعى على شريط السكة الحديد.

- انقلاب عربتين من قطار مواد بترولية فى الشرابية بالقاهرة