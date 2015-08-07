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وزير الخارجية المصرى يجرى محادثات مع نظيره الجزائرى حول ليبيا

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وزير الخارجية المصرى يجرى محادثات مع نظيره الجزائرى حول ليبيا وزير الخارجية المصرى يجرى محادثات مع نظيره الجزائرى حول ليبيا
أجرى سامح شكرى وزير الخارجية محادثات مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية عبد القادر مساهل بالقاهرة تركزت حول ضرورة تطبيق اتفاق الأمم المتحدة فى ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة أن الطرفين اتفقا على ضرورة تطبيق الاتفاق المقترح من طرف منظمة الأمم المتحدة و أهمية إسراع المفاوضات حول المحاور التى من شأنها مرافقة هذا الاتفاق تحسبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة لتسيير المرحلة الانتقالية فى ليبيا.

كما دعا الطرفان فى حالة فشل المفاوضات إلى "تحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون مسار المفاوضات طبقا لتوصيات الأمم المتحدة.

يأتى هذا الموقف ليعزز مواقف شركاء آخرين لا سيما إيطاليا والولايات المتحدة المعبر عنها خلال لقاءات بين السيد مساهل والوزير الإيطالى للشؤون الخارجية ونائب وزير الدولة الأمريكى بالجزائر العاصمة ومدريد.

يذكر أن المحادثات بين شكرى ومساهل جرت على هامش حفل تدشين قناة السويس الجديدة.
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