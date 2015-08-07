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"داعش" يحتجز عشرات المسبحيين بعد استيلائه على بلدة القريتين بوسط سوريا

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"داعش" يحتجز عشرات المسبحيين بعد استيلائه على بلدة القريتين بوسط سوريا "داعش" يحتجز عشرات المسبحيين بعد استيلائه على بلدة القريتين بوسط سوريا
قال نشطاء إن تنظيم الدولة الإسلامية يحتجز نحو 230 شخصا- بينهم عشرات المسيحيين- من بلدة القريتين بوسط سوريا التى استولى عليها المتطرفون فى وقت سابق من الأسبوع، وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان من مقره ببريطانيا والناشط المقيم فى سوريا بيبرس التلاوى إنه لا معلومات لديهما عن الموقع الذى نقل إليه التنظيم السكان بعد اجتياح البلدة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وقال المرصد اليوم الجمعة إن من بين المخطوفين عشرات المسيحيين، فى حين حدد التلاوى عددهم بستين شخصا، مضيفا أن باقى المخطوفين من المسلمين السنة، وفى فبراير شباط احتجز التنظيم ما يزيد على 240 من المسيحيين الأشوريين عقب اجتياح عدد من المجتمعات الزراعية على الضفة الجنوبية من نهر الخابور فى محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ومنذ ذلك الحين أطلق سراح عدد قليل منهم فقط، ولايزال مصير الباقين مجهولا.
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