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وزيرة الدفاع الإيطالية تهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قناة السويس الجديدة

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وزيرة الدفاع الإيطالية تهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قناة السويس الجديدة وزيرة الدفاع الإيطالية تهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قناة السويس الجديدة
أعربت وزير الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى، عن بالغ امتنان بلادها بنجاح مشروع قناة السويس الجديدة، وتقدمت بالتهنئة لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح المشروع.

وأكدت الوزيرة الإيطالية التى مثلت بلادها فى حفل الافتتاح -فى بيان اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الإيطالية- أهمية القناة التاريخية التى تتيح الارتباط المباشر من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى، ومشروعات تنميتها بالممر المائى الجديد.

وشدد البيان على اهتمام الوزيرة بينوتى بتقديم التهنئة للسلطات المصرية عن اكتمال مضاعفة قناة السويس، لافتا إلى أنه على هامش الحدث، التقت الوزيرة الإيطالية فى الاسماعيلية مع نظيرها البريطانى مايكل فالون لبحث الهجرة فى حالات الطوارئ والتعاون فى مجال الدفاع.
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