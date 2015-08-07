استشهاد عسكرى سعودى إثر إصابته بمقذوف فى نجران

أعلنت قيادة القوات السعودية المشتركة استشهاد الرقيب ماجد بن فهد بن فهيد السبيعى من منسوبى الحرس الوطنى بعد اصابته بمقذوف فى قطاع نجران - جنوب المملكة على الحدود مع اليمن -.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين إلى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.
ودعت - فى بيان اليوم - أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين إلى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.
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