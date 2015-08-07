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استشهاد عسكرى سعودى إثر إصابته بمقذوف فى نجران

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استشهاد عسكرى سعودى إثر إصابته بمقذوف فى نجران استشهاد عسكرى سعودى إثر إصابته بمقذوف فى نجران
أعلنت قيادة القوات المشتركة استشهاد الرقيب ماجد بن فهد بن فهيد السبيعى من منسوبى الحرس الوطنى بعد اصابته بمقذوف فى قطاع نجران - جنوب المملكة على الحدود مع اليمن -.

ودعت - فى بيان اليوم - أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين إلى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.
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