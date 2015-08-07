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بالصور.. القبض على 3 ساقطات فى شقة دعارة بالإسكندرية

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نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط للآداب العامة تقودها سيدة، وضبط محل لبيع الخمور بدون ترخيص.

وردت معلومات للعميد عادل سلام وكيل مباحث قسم مكافحة الآداب العامة، أكدتها التحريات السرية تفيد أن المدعوة لوزة م م تحوز وتستغل شقة كائنة بأرض الفولى - دائرة قسم شرطة ثان الرمل لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن لراغبي المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه لقاء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبط كل من لوزة م م 62 سنة بدون عمل ومقيمة أرض الفولي - دائرة قسم شرطة ثان الرمل ( مأذون بضبطها - ادارة وتسهيل دعارة) والسابق اتهامها في القضية جنح ثان طنطا آداب عامة والقضية جنح ثان المنتزه تسهيل دعارة.

كما تم ضبط رحمة أ ن 23 سنة بدون عمل ومقيمة دائرة قسم شرطة اول الرمل ( ممارسة دعارة - تلبس) و شيماء م ا 27 سنة بدون عمل ومقيمة دائرة قسم شرطة ثان الرمل ( ممارسة دعارة والسابق ضبطها في القضية جنح ثان المنتزة اداب عامة ، و عمرو م م 31 ومقيم دائرة قسم شرطة محرم بك ( راغب متعة- تلبس) والمطلوب التنفيذ عليه في عدد ثلاث قضايا شروع في سرقة وتبديد .

وتم ضبط كلا من الثانية والرابع عراه من ملابسهم بإحدي غرف الشقة وفي حالة اختلاط جنسي كامل.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بقيام لوزة م م بإدارة تلك الشقة لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن لراغبي المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه لقاء ذلك.

كما وردت معلومات لضباط القسم مفادها قيام سمير ل ع 54 سنة صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بعرض وبيع الخمور والبيرة داخل السوبر ماركت.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد 376 زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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