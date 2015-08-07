ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بشرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول شرطة شرم الشيخ من ضبط عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الوحدات السكنية بالقرى السياحية بمدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من قسم أول شرطة شرم الشيخ بضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الوحدات السكنية بشرم الشيخ وهم " أ. ف. ط " 33 سنة عاطل ومقيم قويسنا - منوفية ، سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا ( سرقة متجر ، مخدرات ، سرقة متنوعة ) آخرها رقم 14860 /2006م، جنح الموسكى، سرقة متنوعة، مقيم بالإسكندرية، و"عوض . خ" 28 سنة، عاطل مقيم بالغردقة.

وضبط ( م. م . ع ) 31 سنة عاطل ومقيم الرمل - الإسكندرية ، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا ، (سرقة متجر ، مشاجرة ، سرقة متنوعة ) آخرها رقم 6184 /2013 جنح شرم الشيخ، سرقة متنوعة.

كلف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، بسرعة تقنين الإجراءات وتم القبض عليهم، بمنطقة سكن العاملين بحى النور دائرة القسم.

وتبين من التحقيق معهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع الآتية :- قيامهم بسرقة مبلغ (10000جنيه) من داخل شقة بقرية صن شاين محرر بشأنها محضر رقم 6460/ 2015م جنح شرم الشيخ، وسرقة جهاز لاب توب وهاتف محمول وجهاز اى باد وفيزا كارت من داخل إحدى الفنادق السياحية، بمنطقة نبق ومحرر بشأنها محضر رقم 537/ 2015م جنح قسم شرطة ثانى شرم الشيخ، والشروع فى سرقة جهاز لاب توب من داخل مساكن صن شاين بمنطقة خليج نعمة، دائرة قسم أول شرم الشيخ. تم تحرير المحضر وإحالتهم إلى النيابة.