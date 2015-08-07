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ضبط 6 إخوان بحوزة أحدهم أقراص مخدرة وفيديوهات لمظاهرات الجماعة بسوهاج

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ضبط 6 إخوان بحوزة أحدهم أقراص مخدرة وفيديوهات لمظاهرات الجماعة بسوهاج ضبط 6 إخوان بحوزة أحدهم أقراص مخدرة وفيديوهات لمظاهرات الجماعة بسوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة من ضباط إدارة الأمن الوطنى وضباط وحدة مباحث قسم طهطا بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج، استهدفت بعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأسفرت المأمورية عن ضبط "أحمد م أ ع" 20 سنة طالب بكلية التربية الرياضية و"أحمد ف أ ب" 62 سنة بالمعاش، و"محمد ح ع س" 56 سنة مهندس زراعى ويقيمون شارع أحمد عنبر بندر طهطا و"سيد ف م م" 40 سنة مدرس ويقيم شارع الجيش بندر طهطا، أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

كما تمكنوا من ضبط "حسام ر ع أ" 24 سنة طالب بكلية التجارة "تعليم مفتوح" ويقيم شارع قبلى البلد – دائرة القسم وبحيازته عدد "2" قرص تامول المخدر وهاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحمل بعض مقاطع لمظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، و"صهيب ز ص ب" 26 سنة أخصائى تدريس بالإدارة التعليمية بطهطا ويقيم شارع الجهاد دائرة القسم وبحيازته هاتف محمول.

وبفحصه تبين أنه يحمل بعض مقاطع لمظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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