سفر 782 وعودة 210 مصريين وليبيين و189 شاحنة عبر منفذ السلوم

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارا اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 782 إلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 131 مصريا و651 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 63 شاحنة مصرية عقب تفريغ حمولاتها بالجانب الليبى، إنهاء إجراءات وصول 189 مصريا وليبيا بينهم 172 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و17غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 68 ألفا و933 مصريا.

سفر 978 مصريا وليبيا وعودة 224 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر 384 مصريا لليبيا وعودة 491 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة