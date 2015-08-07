العاملون بمطار الأقصر يوزعون الأعلام على السائحين احتفالا بافتتاح القناة

احتفل العاملون بمطار الأقصر الدولى، اليوم الجمعة، مع عدد من المسافرين والسائحين القادمين للبلاد بافتتاح قناة السويس الجديدة فى صالات السفر والوصول، ووزعوا علم مصر عليهم، وهدايا تذكارية والتقطوا صورًا تذكارية معهم.

وانتشر عدد كبير من العاملين بمطار الأقصر الدولى فى مداخل ومخارج المطار، وصالات الوصول لمشاركة الزائرين للبلاد والمسافرين منها فرحة الافتتاح التاريخى، وتزين المطار بالأعلام المصرية وشعار قناة السويس الجديدة كما تم وضع شعار قناة السويس الجديدة على جميع شاشات المطار.



>