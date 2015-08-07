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ضبط 2 طن و800 كيلو ثنر داخل مصنع بدون تراخيص فى كفر الزيات

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ضبط 2 طن و800 كيلو ثنر داخل مصنع بدون تراخيص فى كفر الزيات ضبط 2 طن و800 كيلو ثنر داخل مصنع بدون تراخيص فى كفر الزيات
تمكن ضباط مباحث بالغربية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الثنر باستخدام مواد بترولية مدعمة وبداخلة 2 طن و770 كيلو من الثنر"مذيب البويات"، بقرية قليب ابيار مركز كفر الزيات ملك انور محمد القاضى 33 سنة مقيم بالقرية.

وكانت معلومات قد وردت للعميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام أحد الاشخاص باستخدام المواد البترولية الدعمة فى انتاج "الثنر"مذيب الويات داخل مصنع بدون ترخيص، وقيام محمد ع ا س67 مقيم بندر كفرالزيات بإدارة المصنع ملك انور م لتصنيع "الثنر" باستخدام مواد بترولية مدعمة.

وتم مداهمة المصنع وعثر بداخله على 2.770 طن مذيبات البويات الثنر، وتحرر المحضر رقم 37947 جنح مركز شرطة كفرالزيات، وتم اخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير امن الغربية بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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