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ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

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ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح
أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، على الحملة المرورية اليومية، برئاسة وكيل إدارة مرور مطروح وعدد من قيادات المديرية أسفرت عن ضبط 379 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفورى فى 73 غرامة فورية بإجمالى 17 ألف 850 جنيه.

ضبطت الحملة المرورية، 59 مخالفة تعطيل حركة المرور و7 انبعاث دخان و11 مخالفة السير بدون رخصة قيادة و23 تجاوز سرعة و 6 السير بدون رخصة تسيير و 17 عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة و 8 السير برخصة قيادة منتهية و 7 استخدام المحمول أثناء القيادة و 7 مخالفة السير برخصة تسيير منتهية و 3 مخالف عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل و 2 زجاج ملون و 3 ملصقات ومعلقات و 14 عدم تشغيل العداد و 8 مخالفة خط السير المحدد و6 مخالفة شروط الأمن والمتانة إضافة إلى 198 مخالفة متنوعة وضبط 3 دراجة بخاريه بدون لوحات معدنية.

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