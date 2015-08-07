ضبط 2 من عناصر الإخوان خلال فض مظاهرة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، فى فض مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين غرب الإسكندرية وتمكنت من ضبط 2 منهم.

وتمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة الدخيلة، من ضبط كل من "حمدى ج ع 35 سنة" موظف بشركة فاركو للأدوية، ومقيم بدائرة القسم، و"أيمن م ش 48 سنة" عامل مقيم دائرة القسم "ينتميان لتنظيم الإخوان الإرهابى"، أثناء اشتراكهما وآخرون فى مسيرة بشارع الهانوفيل الرئيسى دائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر.

وتم فحصهما بالتنسيق مع الأمن الوطنى وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

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