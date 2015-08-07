بالصور.. مدير أمن مطروح يتابع أعمال تأمين كمين مدخل المدينة

تابع اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، عمل كمين مدخل مدينة مرسى مطروح الشرقى بالكيلو 20 على طريق مطروح- الإسكندرية، خلال مروره لمتابعة الخدمات بنقطة التفتيش الأمنية.

وتابع مدير الأمن، عمليات التفتيش والفحص الخاص بالوافدين على المدينة، وشدد على القوات بضرورة حسن معاملة المواطنين، ووجه بتوسيع دائرة الاشتباه، والتأكيد على عدم تسلل أية عناصر خطرة قد تضر بالأمن العام.

والتقى مدير أمن مطروح مع الضباط والأفراد من قوة الكمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، لتحقيق الأمن لمصر، والتنبيه عليهم بشدة اليقظة والتأهب الدائم لمواجهة أي طارئ.

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