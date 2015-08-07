تركيا تجمد أموال الرئيس اليمني السابق وقادة حوثيين

جمدت تركيا رسميا اموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين وعدد من قادة التمرد التزاما بالعقوبات التي اقرتها الامم المتحدة، على ما اعلنت وكالة الاناضول للانباء الرسمية الجمعة.

وأوضحت الوكالة ان القرار يطاول الرئيس السابق وابنه احمد علي عبدالله صالح وزعيم التمرد عبد الملك الحوثي وقائدين حوثيين اخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي وقد جمدت اموالهم من ارصدة مصرفية وخزائن.

وأضاف المصدر ان القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى ساريا حتى 26 فبراير 2016.

وكان مجلس الامن الدولي فرض في ابريل الماضي عقوبات على علي عبد الله صالح الذي لا يزال حتى الان يسيطر على وحدات في الجيش والمتحالف مع المتمردين الحوثيين في اليمن وقد اطلقوا العام الماضي هجوما واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى اجزاء شاسعة من البلاد مرغمين الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار الى السعودية.

وفي 26 مارس بدأ تحالف تقوده السعودية حملة ضربات جوية لمنع المتمردين وحلفائهم من احكام سيطرتهم على هذا البلد.

وبحسب تقرير للامم المتحدة فان صالح الذي بقي في السلطة 33 عاما قبل ان يضطر الى التنحي اثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر ما بين 32 و30 مليار دولار في حين ان اليمن من افقر دول العالم.