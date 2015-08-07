4 مكونات منزلية تخلصك نهائياً من حب الشباب

هل تريدين التمتع ببشرة نقية وخالية من حب الشباب؟ أعتقد أن هذا الأمر سيكون صعباً جداً في هذه الأيام الحارة المليئة بالعرق الذي يساهم في تفاقم وزيادة الحبوب، ولكن لا تقلقي، فـ"سيِّدتي نت" سيقدم لك الحل الأمثل للتمتع ببشرة صافية وخالية من حب الشباب، وذلك باستخدام 4 مكونات منزلية متواجدة في كل مطبخ لتتألقي هذا الصيف ببشرة صافية خالية من الحبوب دون إنفاق الكثير من الأموال.

إليك هذه الحلول المنزلية السريعة للتخلص من حب الشباب:

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1.عصير الليمون: ليس فقط نكهة عصير الليمون ستكون رائعة عند إضافتها إلى الشاي أو الخضار أو الأسماك، فهي أيضاً ستكون رائعة في مساعدتك على التخلص من حب الشباب وقتل البكتيريا، حيث يمكنك وضع شريحة من الليمون على مكان حب الشباب لتعملي على تخفيف الحبوب وقتل البكتيريا في الحال.

2.خل التفاح: يساعدك خل التفاح في الحصول على بشرة متألقة ورائعة، كما أنه ينظم درجة حموضة البشرة، وبالأخص عند تقشيرها، ويمكنك وضعه على السلطة الخاصة بك للاستفادة منه داخلياً مع تخفيفه بالقليل من الماء ووضعه على أماكن الحبوب للاستفادة منه موضعياً، فهو بهذه الطريقة سيساعد على جفاف الحبوب بسرعة.

3.بياض البيض: يساعد بياض البيض على الحد من ظهور ندبات حب الشباب، كما أنه يعمل على إعادة بناء خلايا الجلد ويخفض من إنتاج الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة وتؤدي إلى ظهور حب الشباب، كل ما عليك فعله للتخلص من حب الشباب هو ضرب بياض البيض قليلاً حتى يكون رقيقاً، ثم ضعيه على وجهك واتركيه لمدة ثلث ساعة، كما يمكنك وضع طبقات أخرى منه كلما يجف، وأخيراً قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر.

4.قشر الموز: الموز مليء بالفيتامينات والمعادن كالبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من ظهور حب الشباب، لذا احرصي على تناول الموز دائماً، وعند الانتهاء من تناوله قومي بفرك قشرة الموز على بشرتك، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك جيداً.

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