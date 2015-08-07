دي ماريا يشكر جماهير يونايتد ويعتذر لهم

(إفي): ودع الأرجنتيني أنخل دي ماريا، المنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، جماهير فريقه السابق مانشستر يونايتد في خطاب نشر اليوم الجمعة، اعتذر فيه لأن الأمور "لم تمض جيدا" في النادي الإنجليزي.

وأشار اللاعب "أكتب هذا الخطاب لكي أوجه الشكر لأسرة مانشستر يونايتد على كل الدعم الذي قدمته طوال العام الذي شكلت فيه جزءا من هذا النادي".

وأضاف "عندما اختارني مان يونايتد لكي أشكل جزءا من فريقه شعرت بإطراء هائل لأنني أدرك ما يمثله هذا النادي. ولكنني أعرف أن الأمور لم تمض مثلما كان متوقعا من الجميع، صدقوني أنا أشعر بالأسف لهذا كثيرا. أحيانا تحدث في مسيرة لاعب كرة القدم أشياء غير منتظرة لا نرغب في حدوثها".

كما أشار "أؤكد لكم أن الأمر لم يكن متعمدا. لقد قدمت أفضل ما لدي، ولكن كرة القدم ليست كالرياضيات: ففي كثير من الأحيان ثمة أمور خارجة عن إرادتنا وتؤثر على مشاعرنا وطريقة تصرفنا. أشعر بالأسف لأن الأمور لم تمض مثلما كنت أتمنى مع هذا الفريق".

ووجه اللاعب الشكر إلى إدارة نادي الشياطين الحمر وجميع أعضائه وزملائه في فريقه السابق الذين ساعدوه ودعموه دوما، وللمشجعين "الذين لم يتوقفوا عن تقديم حبهم".

واختتم خطابه بالقول إن "الوقت قد حان للعب في باريس سان جيرمان، ولكن مانشستر يونايتد العظيم سيظل دائما جزءا من ذاكرتي. أتمنى لكم الأفضل على الإطلاق".

يشار إلى أن دي ماريا (27 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 44.4 مليون جنيه استرليني (63 مليون يورو) بعد موسم واحد من قيام الشياطين الحمر بالتعاقد معه من ريال مدريد الإسباني مقابل 59.7 مليون استرليني (84 مليون يورو).

وفي موسمه الوحيد مع الفريق الإنجليزي، خاض دي ماريا 32 مباراة -27 منها في البريميير ليج- لم يسجل فيها سوى أربعة أهداف فقط.