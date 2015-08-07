إصابة بيبي

(إفي): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن قلب دفاعه الدولي البرتغالي بيبي يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى وقد خضع لفحوصات في إحدى المستشفيات.

وكان بيبي قد شعر بوخزة ألم بعد خوضه 15 دقيقة من مباراة الملكي أمام بايرن ميونخ في نهائي بطولة كأس (أودي) الودية أول أمس الأربعاء، لذا قام مدرب الفريق رافائيل بنيتيز باستبداله.

وأضاف النادي في بيان له، أن بيبي في انتظار تحسن وضعه، دون أن يكشف عن المدة التي يحتاجها للتعافي، وإن كان من المرجح أن يكون جاهزا لأولى مواجهات الفريق في بطولة الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس الجاري على ملعب سبورتنج خيخون.