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تقرير.. عرض خيالي من الزمالك لثالث هدافي الدوري السويدي

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تقرير.. عرض خيالي من الزمالك لثالث هدافي الدوري السويدي تقرير.. عرض خيالي من الزمالك لثالث هدافي الدوري السويدي

أفادت صحيفة (أفتون بلادت) السويدية بأن نادي الزمالك قدم عرضا خياليا للاعب نياشا موشيكوي من أجل الانتقال لصفوفه الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب بات قريبا من الانتقال لبطل الدوري المصري وأنه على الأرجح لن يستمر مع فريقه الحالي ديورجاردن السويدي الذي يلعب له معارا من سان داونز الجنوب إفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الخيالي المعروض من نادي الزمالك لا يستطيع الفريق السويدي دفعه مقابل الحصول بشكل نهائي على خدمات المهاجم الزامبي صاحب الـ27 عاما.

ففريقه الجنوب إفريقي يريد 800 ألف يورو للاستغناء عن اللاعب الذي تنتهي فترة إعارته يوم 24 أغسطس المقبل.

ويريد اللاعب الاستمرار في السويد، لكن العرض المادي الكبير من الزمالك قد يدفعه لتغيير رأيه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح من قبل بأنه سيتعاقد مع مهاجم إفريقي يلعب في الدوري السويدي. (طالع تصريحاته)

وسجل اللاعب 11 هدفا في مسابقة الدوري التي يحتل وصافتها مع فريقه ديورجاردن.

شاهد أهداف اللاعب

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