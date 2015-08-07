بالصور..وصول جثمان المواطنين الخمس إلى الدولة

تواصلت "البيان" مع أسرة أحمد سعد المنهالي، حيث أكد سعيد المنهالي ابن عم المتوفي، ان السلطات العمانية ابلغتهم بان جثمان المواطنين الخمس الذين لقوا حتفهم نتيجة الحادث مروري وقع صباح اليوم الجمعة ، سيصل الى الدولة اليوم على متن طائرتين، حيث ستحمل الاولى جثمان 3 من افراد الاسرة، تصل الى مطار العين في ساعات المساء، تليها طائرة اخرى تحمل جثمان شخصين والمصابه حمده عوض بن مخاشم زوجة المتوفي احمد المنهالى، حيث سيتم نقلها الى مستشفي توام لتلقي العلاج الازم، مبينا أنه سيتم تشييع جثمان افراد الاسرة المتوفين اليوم السبت بعد اكتمال كافة الاجراءات المتعلقة إلى مثواه الأخير في أبوظبي.

وأفاد سعيد المنهالي أن خبر وفاة احمد وصل في ساعات الصباح البكر من يوم الجمعة عن طريق اخ المتوفي ماجد، والذي كان يقود المركبة الثانية، التي كانت تسير خلف مركبة اسرة المتوفي، اذ قام بابلاغ الأسرة في الامارات بوفاة احمد واخته وفاء سعد المنهالي، وابنته سلامة احمد المنهالى، وابناء اخته على بن ماضي وفاطمة بن ماضي.

وقال : ان احمد وجميع افراد اسرته كانوا في طريقهم الى مدينة صلاله في سلطنة عمان لقضاء فترة اجازة نهاية الاسبوع، مضيفا بانه يحتسب احمد وجميع افراد اسرته، عند العلي القدير، رجيا أن يتقبلهم في واسع رحمته.

وأكد سعيد المنهالى على ايمانه وايمان اسرة قبيلة المنهالي بالقضاء والقدير، مشيرا إلى إن العائلة سوف تتقبل المواساة من الأخوة المواطنين والأصدقاء والمحبين في منزل اسرة المتوفين في منطقة الشامخة في ابوظبي.

وارجع عبود المنهالي ابن عم المتوفي احمد المنهالى، سبب الحادث بحسب المعلومات التي افاد له بها ماجد المنهالى اخ المتوفي، الى محاولة احمد تجاوز المركبة التي كانت تسيرة امامه، حيث تفاجئ اثناء ذلك بوجود مركبة اخرى قادمة باتجاه، الامر الذي اسفر عن انحراف المركبة عن مسارها ما ادى الى اصطدامه بالمركبة القادمة ومن ثم اصدامة بشاحنة كانت قادمة من الجهة المقابلة، الأمر الذي ألحق ضرراً كلياً بالمركبة وأدى إلى وفاة من فيها على الفور.

وعبر عبود المنهالي عن حزنه لفقدانه أحمد وباقي افراد اسرته، وقال: "أعرف أحمد جيداً ويشهد له جميع من عرفوه بحسن الخلق المعاملة، ويمتلك سيرة جيدة وعطرة وعمل فترة طويلة برفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان (رحمه الله)، وله علاقات رائعة مع الجميع رحمه الله احمد وافراد اسرته رحمة واسعة وادخلهم فسيح جناته".