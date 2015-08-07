بالفيديو.. الطفل المصاب بالسرطان : «الرئيس السيسى قالى بحبك ياعمر»

توجه الطفل عمر صلاح، المصاب بمرض السرطان والذى ظهر برفقة الرئيس السيسى خلال حفل افتتاح قناة السويس، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه أخبر الرئيس بأن الجيش المصرى مصنع الرجال، قبل أن يرد عليه السيسى «بحبك ياعمر».

وأضاف «عمر» فى مداخلة هاتفية للإعلامية دينا فاروق عبر فضائية “الحياة” ببرنامج «الحياة الآن»، “سعيد بمشاركتى للرئيس السيسى أمس خلال احتفالات افتتاح قناة السويس وشكرته لأنه حافظ على البلد”. وأعرب الطفل عمر صلاح، المصاب بمرض السرطان والذى ظهر برفقة الرئيس السيسى خلال حفل افتتاح قناة السويس،عن سعادته بتلك المشاركة التاريخية، قائلاً” كل الضباط المتواجدين على المركب كانوا حلوين ويتحدثون إلينا بهدؤء.. ربنا يحفظك ياريس ويحفظ الجيش ويحفظ مصر ويحميها وبحبك يامصر ومش هاسيبك أبداً”. بدوره أشار والد “عمر” إلى أن نجله قال للرئيس السيسى إن الجيش هو صانع الرجال.

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