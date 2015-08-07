تركيا تجمد أموال الرئيس اليمنى السابق وقادة حوثيين

جمدت تركيا رسميا اموال الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين وعدد من قادة التمرد التزاما بالعقوبات التى اقرتها الامم المتحدة، على ما اعلنت وكالة الاناضول للانباء الرسمية الجمعة.

واوضحت الاناضول ان القرار يطاول الرئيس السابق وابنه احمد على عبدالله صالح وزعيم التمرد عبد الملك الحوثى وقائدين حوثيين اخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثى وقد جمدت اموالهم من ارصدة مصرفية وخزائن.

واضاف المصدر ان القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى ساريا حتى 26 فبراير 2016.

وكان مجلس الامن الدولى فرض فى ابريل الماضى عقوبات على على عبد الله صالح الذى لا يزال حتى الان يسيطر على وحدات فى الجيش والمتحالف مع المتمردين الحوثيين فى اليمن وقد اطلقوا العام الماضى هجوما واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى اجزاء شاسعة من البلاد مرغمين الرئيس عبد ربه منصور هادى على الفرار الى السعودية.