مصرع طفل صدمته سيارة ملاكى بطريق المحلة - طنطا

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مقيم قرية ميت يزيد مركز السنطة مصرعه، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ بعد أن صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره طريق المحلة طنطا أمام قرية الرجدية مركز طنطا بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا أمام قرية الرجدية.

انتقل المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا، وتبين من الفحص أثناء سير السيارة رقم 9713 ملاكى الجيزة قيادة "رامى ح 29 سنة" حاصل على دبلوم صنايع "مقيم بولاق الدكرور" الجيزة اصطدمت بالطفل النبوى مصطفى حلمى 9 سنوات، مقيم بقرية ميت يزيد – مركز السنطة أثناء عبوره للطريق بشكل مفاجئ وإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وبسؤال قائد السيارة اعترف بالواقعة دون قصد وبسؤال زوج خالة المتوفى إبراهيم إسماعيل عيسى 58 سنة تاجر اتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاته وتحرر المحضر 22428 جنح مركز طنطا، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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