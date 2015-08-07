الرئيس يكلف «الزراعة» و«الري» بالاعلان عن برامج زمنية للإستصلاح شرق «قناة السويس»

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارتي الري والزراعة بوضع برامج زمنية وتوقيتات لكل مرحلة من مراحل المساحات التي سيتم إستصلاحها في شرق قناة السويس وسيناء بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد الاحتياجات المائية لكل مساحة يتم البدء في إستصلاحها، مع وضع ضوابط تضمن تسقيع الاراضي، وتقديم التسهيلات اللازمة للجادين في أعمال الزراعة.

وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان تكليفات الرئيس تضمنت التنسيق بين الوزارتين لضمان كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية بسيناء وزيادة العائد من وحدة المياه، وأن تكون الاولوية لإستكمال المشروع، لزيادة معدلات التوطين السكاني في مناطق شرق القناة وسيناء.