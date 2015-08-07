وزير الري : تعميق 3 ترع لتوفير الإحتياجات المائية لمحافظات القناة

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنه تم وضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات المائية المتوقعة للتنمية حول محور قناة السويس الجديدة بمحافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ، مشيرا إلي أنه سيتم البدء في مشروع لتعميق ترعة السويس وبور سعيد والاسماعيلية لزيادة القدرة الاستيعابية لهذه الترع، وحصر الاحتياجات المتوقعة لقطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب في مختلف مناطق المشروع.

واوضح مغازي في تصريحات صحفية ان المشروع يخدم زيادة الطلب علي مياه الشرب لمدن القناة ، بالاضافة إلي بدء تشغيل سحارة قناة السويس الجديدة التي ستخدم 100 ألف فدان شرق القناة، مشيرا إلي انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين خبراء وزازرتي الزراعة والري لتحديث المساحات التي سيتم التوسع فيها شرق قناة السويس وضمن مشروع تنمية سيناء لإستصلاح 420 ألف فدان.

ولفت وزير الري إلي أنه سيتم إستكمال المرحلة الاولي لتوفير المياه اللازمة لزراعة 80 ألف فدان في وسط وجنوب سيناء، كأحد المحاور التنموية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مناطق الطور في محافظة جنوب سيناء إعتمادا علي المياه الجوفية وحصاد مياه السيول لتوفير الاحتياجات الغذائية من المنتجات الزراعية لجنوب سيناء.