«هلال»: منطقة تصنيع زراعي بسيناء تستفيد من محور قناة السويس

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي انه تم وضع خطط لطرح مخطط لإقامة مناطق للتصنيع الزراعي شرق قناة السويس ومشروع تنمية سيناء تستفيد من مشروع محور تنمية قناة السويس، وتحقق التكامل مع المشروعات الاخري المتعلقة باللوجستيات التي سيتم البدء فيها عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلي ان وزارة الري تعهدت بالانتهاء من جميع مآخذ الري الواقعة علي ترعة السلام نوفمبر المقبل .

واضاف هلال في تصريحات صحفية ان هناك اتفاق مع وزارة الري علي توفير نظام منتظم للري في الزمام الزراعي لقرية الامل يتلائم مع تشغيل الصوب الزراعية ، كأحد نماذج قري التوطين في مشروع المليون فدان، ويحقق منها اعلي انتاجية ونقل للخبرات العلمية الي مخطط الاستصلاح في الاراضي الجديدة .

وأشار وزير الزراعة إلي انه يجري حاليا إعداد اليات التصرف في الاراضي ضمن مشروع ترعة السلام بسيناء، وتحديد التركيب المحصولي الامثل الذي يراعي البيئة النظيفة لأراضي سيناء، وان تكون الزراعة فيها للمحاصيل الاقل إستهلاكا للمياه والاعلي عائدا، للدولة مع التركيز علي المحاصيل التصديرية، أو المحاصيل التي تلبي الاحتياجات الداخلية لأبناء سيناء،والتوسع في زراعة مصدات الرياح من الاشجار التي تواجه ظاهرة الكثبان الرملية لحماية الانتاج الزراعي.