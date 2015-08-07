استياء بين أهالى قرى مركز المنيا بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب

حالة من الاستياء والغضب بين أهالى قرى مركز المنيا بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب والذى يتجاوز 12 ساعة يوميًا تبدأ من السادسة صباحًا حتى السابعة ليلًا، مما يدفع المواطنين إلى تخزين المياه خوفًا من عدم عودة المياه.

يقول هانى إبراهيم، أحد الأهالى، إن المياه منذ 6 أشهر وهى بمعدل واحد حيث يتم فصلها عن المواطنين بالقرى مع الساعات الأولى للصباح وحتى الليل، وأضاف: تقدم المواطنون بالكثير من الشكاوى دون جدوى. فيما أضاف هيثم يحيى، أن شركة المياه لا توضح مبررات مفهومة للقطع اليومى للمياه، وأن الشكاوى التى تقدمنا بها لم تجد صدى لدى المسئولين.

وأوضح أن هناك حالة من الغضب الشديد تسيطر على الأهالى وتدفعهم إلى تقديم شكوى للمحافظ اللواء صلاح زيادة أو تقديم طلب للتصريح لهم بتنظيم وقفة احتجاحية.