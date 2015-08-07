بيان لمطرانية مغاغة يطالب بسرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة لـ مريم ملاك

قالت مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن القانون المصرى يكفل حق التظلم لطلاب وطالبات الثانوية العامة على النتيحة للجهـات المختصة بوزارة التربية والتعليم، وإذا لزم الأمر للنيابة العامة والقضاء، وفى حالة التأكد من الظلم، وذلك من خلال تقديم شگوى من ولى أمر الطالب تفحص الشكوى ويعطى المتظلم حقه إذا كان صاحب حق.

وأضاف البيان أن هـذا العام رأينا وسمعنا بأن هـناك تظلمات كثيرة جدا قدمت من طلاب المدارس الحكومية الخاصة للجهـات المختصة، وأنصف أصحابهـا لأنهـم كانوا أصحاب حق، ولكن لماذا ينتقد البعض من الناس تظلم الطالبة مريم ملاك، بالرغم من أن القانون أعطى حق التظلم على النتيجة لجميع الطلاب المصريين وغير المصريين الذين يدرسون بمدارسنا، فمن ينتقد المظلوم فى حق التظلم لرجوع حقه إليه هـو شريك للظالم الذى ظلم بعمد أو بغير عمد.

وتساءل البيان لماذا تسرع بعض المسئولين وأعطوا آراءً للإعلام قبل أن تقول الجهـات المختصة رأيهـا وقرارهـا، فكان يجب على المسئولين أن لا يعطوا رأيا إلا بعد آراء وقرارات الجهـات المختصة لأن رأيهـم قد يؤثر على حيادية الفصل بين السلطات، كما وارد بالدستور وعلى سرية التحقيقات، فكل هـذا قد يعطى المظلوم والمجتمع إحساسًا ليس فى محله بأنه لا فائدة من اللجوء للجهـات المختصة فى الفصل بين المواطن وموظفى الجهـات الحكومية التى قد تكون ظلمته وضيعت حقه ومستقبله.

وطالب البيان بضرورة إظهـار حق الطالبة مريم، لأن مصر فى حاجة شديدة لطلابهـا المتفوقين لأن بهـم وبعلمهـم ترجع مصر لمكانتهـا وتكون فى صفوف الدول المتقدمة، ونأمل فى سماع أخبار سارة بشأن مريم لكى نفرح معهـا وتفرح مصر بهـا وتزداد ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة والمسئولين.